全家端午預購蒐羅全台超過70款名粽禮盒，主打米其林名粽、微醺酒香粽、星級飯店粽、跨界特色粽4大主題。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家FamiPort預購「台酒紹興鮑魚干貝肉粽」，6顆685元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家FamiPort預購「雙月食品社 阿嬤傳統古早味肉粽」，6顆389元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富今年端午主推粽子組合，讓民眾過節不再侷限只吃單一口味。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

7-11端午節預購「阿灶婆一口鮑魚粽」，6顆359元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11端午節預購「豐年果糖經典鹼粽」，5入249元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

搶攻端午3億元粽子商機，超商預購資訊相繼公布，業者分析，傳統南北粽持續霸占銷量排行前3名，占整體業績逾5成以上，今年除持續與米其林餐廳、五星級飯店、人氣名店合作，更標榜最低一顆35元就能入手；另顧客近年也愛嘗試口味獨特的粽類，預期檔期業績可較去年成長1至2成以上。

全家觀察跨界聯名的創意特色粽，堪稱近年端午新寵兒，全家FamiPort預購今年推逾30款粽子商品，主打獨賣的台酒聯名酒香粽「紹興古早味肉粽」、「紹興鮑魚干貝肉粽」及「紹興五穀肉粽」，以紹興酒入料打造微醺大人味；另推薦米其林必比登推介雙月食品社「阿甘剝皮辣椒鮑魚肉粽」，以招牌阿甘剝皮辣椒拌炒入味，並包覆原粒鮑魚訴求辣中帶鮮；28日前買指定預購商品，任選2件95折。

OKmart以「OK粽情意」為主題集結60款粽品，為對抗通膨時代，挑戰市場入手最低價，包括十八王公陳家肉粽「傳統小肉粽」，鮮嫩豬肉與菜脯的經典搭配，5顆僅210元；另款「野薑花粽」以野薑花粉入粽帶出獨特清香，搭豐富配料10入裝只要350元，等於一顆35元；喜歡高奢用料的亦可選國宴主廚溫國智「奢華頂級黑松露鮑魚粽」、晶華酒店「古早味海味珍饈粽禮盒」；27日前買指定品項享第二件9折。

萊爾富即起至6月4日推預購活動，集結逾20款人氣商品，今年主推粽子組合，像是巨廚「經典端午南北粽組合」與「經典水晶冰Q粽組」，讓消費者可一次享受不同風味。業者分析，隨佳節逼近，買氣愈趨熱絡，相關業績可望較去年成長至少2成。

7-11門市預購網羅逾30款粽類，業者表示，消費者近年也偏愛造型小巧的粽類，主推「阿灶婆一口鮑魚粽」及「楊哥楊嫂小巧魷魚粽」等，星級飯店部分則推獨家款的礁溪寒沐酒店「寒沐櫻桃鴨粽」，甜粽類更首度與豐年果糖合作開發「豐年果糖經典鹼粽」，標榜每顆不到50元就能享受童年好滋味；6月4日前任選3件指定商品以上享92折。

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