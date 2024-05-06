五星級飯店住一晚要價不菲，但仍有不少小資族還是選擇入住，希望體驗一下高品質的住宿服務。近日有大陸網友分享從豪華五星級飯店退房時「薅羊毛」的成果，她訂了一晚5000元人民幣（下同，約新台幣2.2萬元）的寶格麗精緻套房，離開的時候讓好友「拖著推車來搬」，共帶走了35個小包裝洗護用品、8套牙具與10套護理組。

在大陸五一長假期間，從五星級飯店退房狂拿備品的話題衝上微博熱搜。許多網友紛紛曬出自己「薅羊毛」的成果。據中新經緯等陸媒報導，有人從麗思卡爾頓飯店（Ritz Carlton）退房時，因為想要「薅羊毛」，竟然先喝掉吧台上的3瓶礦泉水，然後把洗髮水、沐浴露、潤膚乳一點一點擠進空的礦泉水瓶裡。儘管相當費力，擠到最後手指都麻木了，但一想到拿走的洗髮水在電商平台一瓶要100多元（約新台幣455元），她就覺得這一切都是值得的。

還有家住廣東的民眾也表示，1個月前，他從澳門某五星級酒店退房時，行李箱裡堆滿了從酒店「薅來的」小包裝護膚品、牙膏、汽水、辣條、速食麵，「只要是不要錢的都拿走」。

他表示，飯店聲稱小包裝備品都是「潘海利根」品牌原裝進口，500ml的沐浴露要530元（約新台幣2412元）。他每次向服務人員說還想帶點，對方就會打包好送過來。

消費者這樣大費周章拿走這麼多產品，真的可以撈回本嗎？據鎖經營產業專家、和弘諮詢總經理文志宏的說法，其實飯店早已把相關成本核算在房費之內。文志宏表示，當前大多數飯店提供給入住顧客的個人護理用品都是可以帶走的，讓顧客有比較強的獲得感，好像「薅了羊毛」，撿了小便宜，而由於相關成本已經納入房費計算，所以顧客薅的羊毛，仍是飯店可承受範圍之內。