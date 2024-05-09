前主播張齡予家族經營的麗翔酒店花蓮館，在0403大地震中因為鄰近傾斜的天王星大樓，險受波及。如今地震過去一個多月，張齡予今(9日)稍早分享飯店目前還在努力做最後修繕盤點，有許多設備最後決議換全新，還有結構需要補強。家人指出，一定要確保飯店是在最安全的狀態，才能重新營業。她也分享收到來自美國芝加哥的一封感謝信，讓員工都落淚。

張齡予參加活動時受訪表示，這群芝加哥St Ignatius大學預科高中的師生，是將信寄到宜蘭礁溪麗翔飯店，「收到信很感動，而且他們還知道寄到花蓮不方便，特別寄到礁溪。裡面有很多美國小孩的手寫卡片，還用中文寫謝謝、贏，內容都是感謝我們員工當下雖然害怕，還是很英勇的即時疏散，保護他們的安全」，感性認為這也是另一種國民外交。

張齡予發文。（圖／翻攝自張齡予臉書）

她嘆，0403花蓮強震真的讓當地人都相當害怕，「發生當下我們員工都很害怕，是哭著跟我姊姊講電話，能讓花蓮人害怕的地震，你們想想有多大」。她之前曾說，希望飯店暑假可以恢復營業，但礙於很多觀光景點還在修復，所以目前一切都不確定。

張齡予今出席活動談到家中經營飯店現況。（圖／池宗玲攝）

她也在臉書透露，地震時這組外國師生正在用早餐，沒遇到這麼大地震的美國孩子都嚇傻，有人甚至害怕到哭。幸好員工們都保持冷靜專業，請大家照平常演習的方式疏散到外面停車場空地，也順勢教了大家避難知識，最後幫這組師生安排交通方式疏離。大家只覺得做了應該做的事，沒想到最近收到這組師生寄來的國際包裹，讓大家很感動，語末不忘說：「虔誠為花蓮祈禱，儘快恢復到美麗又安全的樣貌」。