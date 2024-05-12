12日凌晨3:07，花蓮陸地發生規模4.7地震，震央位在花縣府北北東方28.1公里，即為秀林鄉，深度18.1公里，屬於淺層地震。

最大震度花蓮、宜蘭3級；南投、台中2級；新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化1級。

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