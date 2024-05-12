又是半夜來！3：07花蓮規模4.7地震 最大震度3級北部有感 03:402024/05/12 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 12日凌晨3:07，花蓮秀林鄉發生規模3.7地震。(圖／中央氣象署) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 12日凌晨3:07，花蓮陸地發生規模4.7地震，震央位在花縣府北北東方28.1公里，即為秀林鄉，深度18.1公里，屬於淺層地震。 最大震度花蓮、宜蘭3級；南投、台中2級；新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化1級。 13：16花蓮規模4.9地震 最大震度4級 13縣市有感 震後水溫下降！北投泉源公園泡腳池5／14起暫停開放 15：45規模5.8極淺層地震！最大震度宜花4級 新北3級 #花蓮 #地震 #秀林 #震央 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 規模5.8地震！國家級警報響 氣象署：403餘震震央南北兩邊跑 16:232024/05/10 生活 17：44規模4.9極淺層地震 太魯閣震度4級 13縣市有感 17:542024/05/11 生活 花蓮連3震 氣象署：不排除規模5.5以上餘震「恐往北跑」 10:322024/05/10 生活 板橋富豪社區鋼筋外露 海砂屋都更進度慢議員盼加速 15:352024/05/10 生活 5分鐘連3震！最大規模5.1花蓮4級 國家警報響 09:512024/05/10 生活 20：36花蓮近海規模4.6極淺層地震 7縣市有感 20:422024/05/09 生活 台灣規模5.8地震日本發海嘯預警 北海道地牛也翻身 17:002024/05/10 國際 花蓮垃圾無處去 積4800噸！因蘇花管制大車難行 12:122024/05/10 生活 花蓮旅遊補助6月上路 台東盼同步實施揚言北上抗議 12:392024/05/11 生活 麻豆農會展售花蓮大西瓜 學童失手摔破瓜現場大啖享口福 16:432024/05/10 生活 無畏0403大地震！台積電4月營收逾2360億 創歷史次高 14:122024/05/10 財經 憂核電廠防震能力 三監委申請自動調查 11:492024/05/11 政治 不只農遊券！農業部義賣大西瓜助花蓮震災重建 12:182024/05/11 生活 震後石綿建材毀損恐危害健康 新北免費助清運 11:222024/05/10 生活 影》花蓮又震！直擊蘇花大清水山又崩塌 崇德路段坍方落石 16:162024/05/10 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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