花蓮縣飲料店將在今年7月起禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），環保局為此在即日起至11月15日止，與市區10家友善環境飲料店，推出免費循環杯租借服務。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣環保局循環杯租賃系統操作說明。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

配合環境部推廣淨零綠生活政策，花蓮縣飲料店將在今年7月起禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），環保局為讓業者、民眾有緩衝期間習慣使用環保杯與循環杯，即日起至11月中旬，結合市區10家友善環境飲料店，免費提供循環杯租借服務。

台灣每年使用約40億個一次性飲料杯，約製造4.8萬噸垃圾，對環境危害甚大，花蓮縣府響應「2050淨零排放」國際趨勢，配合環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策，7月1日起，縣內飲料店禁用一次性塑膠杯，含保麗龍杯。

花蓮縣環保局考量有些民眾還沒有自帶環保杯的習慣，即日起至11月15日止，結合市區10家友善環境飲料店業者，實施循環杯租賃系統，民眾租借後也可享有自備飲料杯折5元優惠。

環保局說明循環杯租賃系統的操作，民眾可先在LINE官方帳號搜尋「好盒器」，綁定手機申請會員後，至配合友善店家消費時，告知業者欲使用循環杯，店員即會出示循環杯，供消費者掃描杯子上的QRCode，操作完畢並點選「送出」，經店員確認後即可使用盛裝飲品。

至於如何歸還，環保局指出，民眾喝完飲料後，簡單沖洗循環杯，並至歸還站（花蓮縣花蓮市中正路542號，無飲花蓮中正店）的機器，掃描杯身QRcode，再將其投入歸還箱即完成歸還程序。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，循環杯提供免費租借，但民眾必須在3天內歸還，否則會被停權至歸還為止；回收的循環杯會送至符合衛生規範的餐具專業清洗廠清洗，依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」洗滌並有效殺菌，每月也會定期送第三方（SGS）檢驗清洗品質，讓民眾安心使用。