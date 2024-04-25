地牛又翻身，台灣東部海域25日凌晨1分鐘接連發生兩起規模5.5、5.6地震全台有感，許多民眾又被嚇醒，有網友在氣象署報地震臉書留言「這就是大家怕的海溝型地震嗎？」。氣象署深夜證實，兩起地震和0403強震沒有關聯，屬於獨立的地震。

根據中央氣象署地震測報中心資料，台灣東部海域25日凌晨2時11分發生規模5.6地震，震央在花蓮縣政府東方73.5公里處，深度18.5公里，最大震度3級，接著不到1分鐘又發生另一起規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東方75.7公里處，深度24.1公里，最大震度2級。

凌晨2時11分發生規模5.6地震，震央在花蓮縣政府東方73.5公里處，深度18.5公里，屬於極淺層地震，最大震度為3級：花蓮縣、南投縣。震度2級地區為：宜蘭縣、台中市、新北市、台北市、新竹縣、雲林縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市。震度1級地區為台東縣、桃園市、基隆市、苗栗縣、新竹市、高雄市、台南市、屏東縣、澎湖縣，全台有感。

大約1分鐘又發生另一起規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東方75.7公里處，深度24.1公里，一樣屬於極淺層地震。最大震度為2級：花蓮縣和平、宜蘭縣武塔、宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣花蓮市、台東縣長濱、新竹縣關西、南投縣國姓、雲林縣草嶺、台中市烏石坑、嘉義縣番路、彰化縣鹿港、嘉義市。震度1級地區為新北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、台北市、新竹市、高雄市、台南市、屏東縣、澎湖縣。

兩起地震震央位在東部海域，與先前一系列餘震震央距離相當遠。氣象署地震測報中心主任吳健富凌晨表示，地震震央位在南澳海盆，是菲律賓海板塊開始向下隱沒至歐亞大陸板塊下方所形成的一個海盆，時常有地震發生，和0403強震沒有關聯，屬於獨立的地震。