廣明（6188）旗下子公司達明機器人，6日赴美國芝加哥Automate參展，此次參展的新品為TM30S，強調可負載35公斤，優於同業同級產品，並內建AI性能。

達明機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人，於美國Automate全球首發新品TM30S。主要特色之一為，TM30S機器人手臂最高可達35公斤的負載能力，及1702mm的臂長，以最佳比例領先同級30公斤的產品。其臂長可擴大手臂運動範圍，增加產品取放空間，成為智慧堆棧／卸棧的最佳解決方案。

除了以重量及臂長取勝之外，其內建的智慧視覺及AI技術也是一大特色，可搭載3D相機，快速辨識箱子體積及位置。當物流產業面對大小不一的包裹，也無需事先指定棧板堆放型態，TM30S亦能輕鬆辨識傾斜、貼合、膠帶包覆等複雜情況，可實現高效的AI混箱卸棧。

達明機器人表示，TM30S適用於半導體產業，例如半導體後段製程，該領域需要大量的人力操作，包括裝卸和取放重達35公斤的晶圓盒。