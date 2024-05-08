儘管第1季為傳統淡季，勤凱因新客戶訂單挹注，第1季合併營收為2.66億元，年增30.38%，營業毛利為5689萬元，年增26.71%，合併毛利率為21.39%，年減0.62個百分點，營業淨利為3264萬元，年增36.07%，營業淨利率為12.27%，年增0.51個百分點，稅後盈餘為3739萬元，年增97.52%，每股盈餘為1.24元。

勤凱4月營收為1.06億元，月增5.7%、年增14.7%，主要是新客戶效應持續顯現，開始出貨銅膏相關產品，其餘新品未來也將陸續出貨，累計前4月合併營收為3.72億元，年增25.46%。

展望後市，勤凱表示，國際被動元件大廠訂單出貨比(B/B值)兩年來首度突破1，公司亦發現部分客戶有拉升稼動率跡象，本季接單正向。

勤凱除在日本被動元件市場陸續接獲大廠合作案外，在新產品佈局上，包含AI零組件所需特殊電子漿料已進入終端客戶認證階段，另外亦配合開發先進3D玻璃封裝所需材料，顯現技術能力已獲國內外大廠肯定。