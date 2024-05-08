韓國外交部發言人任洙奭7日在例行記者會上表示，外交部長官趙兌烈有望在下周訪中。任洙奭還表示，在趙兌烈訪中期間，雙方將就兩國關係、地區及國際局勢等事宜廣泛交換意見，並深入探討彼此關切。

韓聯社報導，任洙奭說，韓中已就兩國高級別交流的重要性達成共識，並據此保持緊密溝通。目前兩國正就趙兌烈的訪中行程進行最後協調，具體行程預計將很快公布。

報導指，考慮到趙兌烈在本周末之前有國內日程安排，並且韓中日三國領導人會議很可能於26至27日在首爾舉行，因此趙兌烈下周訪中的可能性較大。

若此訪成行，趙兌烈有望與中共中央政治局委員、中央外事辦主任兼外長王毅舉行雙邊會談。這將是繼去年11月在釜山舉行韓中日外長會之後，韓中外長再次面對面會談，也將是韓國外長自2017年11月後時隔6年半正式訪問北京。

另外，王毅今年2月與趙兌烈通電話時曾邀請其訪中。趙兌烈就此表示感謝，並回應稱將通過外交管道與中方進行協調。