自去年12月起，中嘉寬頻正式進駐台北市中正區營運，以全新光纖線路提供100%高規格戶戶光纖到府的網路服務，服務方面更獲得用戶高度肯定，安裝服務滿意度高達97%、整體服務滿意度更高達99%。隨著今年3月回應里民期待，服務區域從10里擴大至15里，並因應全頻道開播祭出加碼優惠回饋，更掀起新一波申辦熱潮，創下單月總申辦量直接翻倍成長的亮眼表現。

除持續擴張經營版圖、投入光纖到府網路建設外，由於AI、大數據、雲端等應用技術逐漸成熟，消費者對於智慧化生活型態有著更多元的想像，不僅智慧連網家電成為基本配備，能讓傳統家電一秒智能化的智慧遙控器、智慧延長線及智慧插座也成為時下熱門選擇，邁向智慧化的家庭生活已成為一大趨勢。今年3月中嘉寬頻攜手具有完整集團零售體系、豐富販售品項兩大優勢的「遠傳friDay購物」合作、強強聯手，打造全新智慧生活系列方案，提供消費者更多智慧家電方案選擇，全新方案一上市即獲得用戶廣大迴響及好評，資費方案部分，高達9成以上的用戶都選擇CP值最高的1G光纖上網搭配數位有線電視的速率方案，帶動ARPU翻倍上揚；進一步觀察商品選擇，最多用戶選擇55吋電視套裝組合、占比近半達44%，其次為65吋電視套裝組合及Switch套裝組合並列、各占24%，顯見大螢幕連網電視已成為現代智慧娛樂生活中的一大要角。