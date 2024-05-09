五月報稅季到了，房地合一稅新舊制的差別，到底要怎麼報稅呢？房仲專家曾炳鈞表示，「舊制最簡單的話，就是依照你的現值，乘上每個地區的一個趴數，像淡水今年是27%，當做你的所得，然後併入你的下年度的綜合所得稅裡面。還有一個舊制的算法，就是你賣屋的獲利，扣掉你的成本，會有個房地比，房地比再併入所得稅裡。新制叫房地合一稅，比如說持有兩年不到，可能就是45%，以此類推。持有越久再賣屋，稅會比較少，政府以此來遏制炒房。」也就是說如果你的房子是在105年1月1號之前取得，但你最近賣了房子，或者去年賣的房子，就是適用舊制，今年5月就要記得要報稅。

五月報稅季房地合一怎麼報？專家教新手怎麼買好宅【中時財知道】EP11謝明智

另外，房仲專家曾炳鈞也提醒民眾買賣屋時，要留意「預售屋禁止換約」的新規定。去年7月1日起，「平均地權條例」開始施行的時候，就不可以換紅單。也就是說有人在買了預售屋，還沒完工也還沒交屋，在這期間，過去是可以轉，約換紅單。但這樣可能就會涉嫌炒作，因為很多人可能就會丟個10萬、20萬，請房仲代賣。為了防止炒作，因此新規禁止民眾換約。但有一些但書，比如說如果你是生病或因為失業一直找不工作，沒辦法付房貸，或者是二等親之內，還是可以換約的。

另外，有些買房新手可能會覺得奇怪，為什麼明明是在同一棟大樓或同個樓層的房屋，實價登錄的價格卻大不同？房仲專家曾炳鈞表示，以淡水區的房子來說，有沒有河景跟樓層高度，肯定一坪可以差到10萬。提醒民眾買屋時可以多加參考。