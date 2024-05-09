台灣詐騙猖獗，台北巿地政局為防止民眾不動產遭詐騙，於2016年推出「地籍異動即時通」服務，讓民眾申辦後在不動產辦理買賣、贈與或抵押權設定不動產等業務時，於收件、異動完成時，系統將自動通知民眾。國民黨台北市議員汪志冰表示，至2023年止，累計申請人數僅有1萬7171人實在低的離譜，地政局長陳信良表示，會持續與地政士公會合作宣傳，增加申請量。

台北巿2018年發生一起「假購屋真詐騙」事件，不肖代書集團將20名被害人名下的不動產過戶給第3人，海撈逾2億，因被害人當時均未申辦「地籍異動即時通」，最後房子淪為法院法拍，一夕間化為烏有，藝人薔薔父親也差點成為當時的受害者之一。

根據警政署統計顯示2015年至2022年，全國有1067人因不動產詐欺遭逮捕，且從司法院資料來看，台北巿占全國不動產詐欺案件28％，位居第1。汪志冰表示，台北巿地政局雖有宣導，但申請人數與官網閱覽次數7.2萬次相比僅有3分之1，顯然成效不彰，打詐已是全民共識，地政單位在受理民眾不動產異動業務時，應主動積極告知此項服務，同時稅捐單位也應在房屋稅等繳款書上加註此項防詐服務，確保自身產權。

陳信良表示，自己最氣就是詐騙這件事，過去有很多狀況，造成詐騙事件不斷發生，像是久未繼承登記，用虛偽不實資料，讓同仁誤登，這些人多數都沒有申請「地籍異動即時通」，為防範狀況再度發生，地政局2023年11月開始，如果發現久未登記卻突然來登記，將主動調查釐清，查清楚才准登記。

針對議員建議於房屋稅等繳款書上加註「地籍異動即時通」防詐服務，陳信良表示，9日已跟稅捐處長通話，因樣張資訊眾多恐會放不進去，經由溝通後，有機會製作「地籍異動即時通」QRcode，放置繳款書信封上供民眾掃描，至於QRcode大小以及版面占比，目前還需要做進一步確認。