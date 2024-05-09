面對中國電動汽車如大浪般襲來的壓力，全球知名的汽車製造商如豐田(Toyota)、現代(Hyundai)、賓士(Mercedes-Benz)等跨國公司正把目光越來越多地投向中國科技巨頭─如百度、騰訊與華為─來尋求合作，試圖在這個全球最大且變化最快的汽車市場奪回一些市場份額。

《華爾街日報》報導，近日，韓國現代汽車和起亞汽車(Kia)公佈了與中國互聯網巨頭百度(Baidu)的合作計畫，將開發用於中國自動駕駛和汽車軟體系統的地圖與人工智慧(AI)技術。日產汽車(Nissan Motor)也表示將和百度在AI領域開展合作，豐田汽車則聯手遊戲巨頭騰訊(Tencent)開發AI模型、雲服務和大數據。

與此同時，梅賽德斯-賓士宣佈，騰訊的一款熱門賽車手遊將被引入其汽車娛樂系統，使賓士汽車變身駕駛者的「個人街機」。中國是賓士最重要的單一市場，但去年該公司在中國市場上銷量減少。

報導說，這些合作關係有許多是在剛剛結束的北京車展上宣佈的。目前中國市場的競爭日趨激烈，這種競爭既體現在長達數月的價格戰，也體現在自動駕駛和軟體系統的開發方面，這些系統正在使中國本土品牌躋身全球技術最先進的汽車廠商之列。

在創新的推動下，中國汽車製造商去年在本土的銷量首次超過外國競爭對手，向電動汽車的日益轉型也削弱了外國汽車製造商曾經享有的優勢。建銀國際(CCB International )分析師曲克說，「外國汽車製造商不想失去中國市場」，因此需要適應，「中國電動汽車製造商則盡力滿足消費者，用相對低價提供一系列的功能。」

報導指出，自動駕駛就是這些新增功能其中一項。本土廠商在這項技術上投入鉅資，通常是與擅長大數據和AI計算的中國科技公司合作。而迄今為止，受中國主管部門對數據問題擔憂的影響，特斯拉(Tesla)一直未能在中國市場投放其世界領先的完全自動駕駛系統。

其他的大陸電動汽車和混合動力汽車製造商則都提供了某種形式的自動駕駛功能，例如華為上個月推出了一套支援輔助駕駛、輔助停車和其他自動駕駛功能的軟體系統，其他的汽車本土品牌也計畫今年使用這套系統。

海通國際分析師Barney Yao說，對於希望提供自動駕駛服務的外國車企來說，與中國科技巨頭合作是顯而易見的選擇。野村分析師應重熙表示，今年應該是智慧駕駛功能向中國大眾市場滲透的標誌性的一年，外國車企必須迎頭趕上。

報導表示，有些車載功能比較簡單，比如卡拉OK、冰箱和按摩座椅。但分析師指出，正是這些功能加強了本土汽車製造商的光環，對於跨國汽車製造商也不無啟發。諮詢公司GlobalData Automotive亞洲預測總監John Zeng說，在中國駕駛汽車正變成一種體驗而不是單純的交通方式，當駕駛員不用手握方向盤的時候，他們就會想要更好的娛樂。

海通國際的分析師Yao稱，對外國汽車製造商來說，要麼現在就加入競爭，要麼就徹底沒機會了。