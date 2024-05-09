打詐專法中與金管會相關有7條條文，銀行局副局長童政彰表示，立法重點有6大項：一是監管主體，除金融機構外，也特別將虛擬資產平台納入，同時控管金流與幣流，即存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡、虛擬資產帳號同時納管，避免防護漏洞。

金融機構與虛擬資產平台業者，要「事前」完成客戶身份確認，「事中」確認金流流向，「事後」針對可疑帳戶要有管控措施，可暫停交易或可拒絕往來。

二是金融同業間照會機制，為遏阻人頭帳戶，銀行之間需相互照會，但涉及個資保密，導致銀行往往不敢打同業照會電話，因此法律上要給予授權，銀行業者為執行防詐工作，可免除保密義務。

三是金警通報，雖現行已有相關機制，但沒有法律授權，實務上不法金流速度很快，銀行接獲警方通報可馬上啟動聯防，當銀行發現資金往下一家銀行流動時，才可即時攔阻。

童政彰表示，金融機構要留存客戶所有的往來資料，從建立關係就要進行審查，也要保存金流交易紀錄，銀行若發現可疑，必須向司法警察機關通報，司法機關依照偵防資訊，進一步通知金融業者帳戶要不要管控。

四是疑似不法帳戶。童政彰表示，現行的「警示帳戶」，是有被害人報案後，警方通知銀行列為警示帳戶、凍結所有交易，但最常出現的是「第二類帳戶」，也就是銀行認為交易有異常，通報警方後因「沒有被害人」而無法暫時凍結，打詐專法中則賦予法源依據，當銀行發覺有異通知警方，在警方通報後，可以先將疑似不法帳戶交易暫時凍結，解決「沒有被害人」就不能列警示帳戶的問題。

童政彰指出，現行有8種異常態樣可列為「第二類帳戶」，但因為實務操作上8種態樣很容易就落入其中，銀行實務上都是先聯繫客戶，若客戶合理說明就不會被管控，若聯絡不到人則可能暫時凍結。

五是被害人保護，銀行藉由及時攔阻後，不法帳戶裡凍結的錢，過去在法律上，銀行沒有授權可以將不法帳戶的錢返還給被害人，未來在司法警察機關通知後，可以發還帳戶內剩餘款項或虛擬資產。

六是訂定罰則，若金融機構與虛擬資產平台，不提供同業照會或警方相關資訊、未保存資料或交易紀錄、未配合建立聯防通報機制等，可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，且情節重大者罰鍰可提高5倍。

童政彰表示，待打詐專法母法在立院通過後，金管會後續將與銀行公會共同訂出四大子法，包含防詐作為、通報機制、金警聯防、款項返還等，包含金融業間照會機制、金警通報的優化、如何定義疑似不法帳戶等，都將在子法中詳細訂定。