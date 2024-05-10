竹東掩埋場垃圾堆置問題一直讓地方頭痛，上半年新竹市及苗栗縣焚化爐陸續歲修，一度讓其他鄉鎮垃圾往竹東堆置引發民怨，縣議員上官秋燕關心竹東暫置垃圾量，以及去化進度。縣府回應表示竹東掩埋場已列為最優先去化，預計每個月去化1000噸，期望明年初全部去化。

上官秋燕在10日議會質詢上肯定縣長楊文科積極清理竹東垃圾掩埋場，但因代燒的新竹市和苗栗縣近期陸續歲修，導致垃圾又開始堆置起來，她感謝環保局在興建焚化爐及協調緊急代燒垃圾的努力，同時關心目前竹東暫置的垃圾量，以及接下來去化的計畫。

環保局解釋，整個新竹縣都靠新竹市及苗栗代為去化，但處理的垃圾量還是不夠，去年10月以來新竹市焚化爐整改、今年1到4月苗栗也在歲修，導致全新竹現有兩個半月沒辦法去化任何1噸垃圾，去年12月找上宜蘭縣以及嘉義縣環保局，宜蘭縣同意1萬噸去化量、嘉義縣同意2000噸。

由於竹東掩埋場土地較小，位址也在水質水源保護區，必須控制堆置的垃圾量，環保局表示，最高紀錄堆置為1萬8063噸暫置量，今年4月中協調宜蘭縣環保局協助每天多一點去化量，從每天60噸提高到80噸，務求快速去化竹東暫置垃圾，直到本周，已降到9000噸以下。未來每個月還會減少1000噸的量，雖然下半年還會遇到歲修問題，但希望明年上半年能夠完全去化。