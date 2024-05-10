新竹縣焚化爐預計今年底竣工試燒，明年正式投入營運，近日出爐的焚化爐回饋金草案中提到，回饋金將要提撥30％給委員會運作，以及若「因居民陳抗致使本計畫無法進行正常營運操作時，管理會得暫緩審議及支付回饋金」，讓縣議員歐陽霆十分不滿，認為是毀壞民主的展現，要求修改草案。

歐陽霆在10日議會質詢中質疑焚化爐《回饋金管理自治條例》中有許多不合理之處，其中第6條寫道「回饋金將要提撥30％給委員會進行運作」，他質疑為何不直接發放給居民？按照環保局的估計，每年約會有4000多萬回饋金，歐陽霆認為等於其中將會有1300多萬被環保局抽走。

歐陽霆又列舉草案中的第10條，寫道「回饋金使用計畫通過後，因居民陳抗致使本計畫無法進行正常營運操作時，管理會得暫緩審議及支付回饋金，待達成協議後繼續執行」。歐陽霆強調這根本就是毀壞民主的展現，認為民眾無陳抗權力，若敢陳抗就不發給回饋金。

「史上最離譜草案。」歐陽霆放話，如果環保局沒有將草案修正過後，就送到新竹縣議會做審議，他將會反對到底。

縣長楊文科解釋，自治條例主管機關是縣政府，執行單位是環保局，回饋金的分配與運用必須要透過委員會討論決定，保留30％經費仍然是用在村里之間若有必要性支出，會在計畫內做決定，甚至在監督焚化爐進度、施工以及營運狀況也必須借助委員會經費運用。

楊文科指出，針對議員質疑回饋金部分留用委員會，這部分也都是參考各縣市回饋金辦法明訂，並非壓榨里民，此外若有陳抗導致焚化爐無法運作，必須有停止發放回饋金的辦法，主要目的是讓彼此了解、互相尊重、讓地方更好，只是用自治條例明訂出來，沒有惡意。若有友好的建議，縣府會參考改進，不至於釀成抗爭，若造成抗爭，一定是開發單位有不當支出，縣府也會出面干涉。