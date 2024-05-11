應注意未注意？台中市豐原區廟東入口前，昨(10)日清晨6時許發生一起車禍，有騎士不慎壓到2大袋垃圾慘摔，而畫面也被其他車輛的行車紀錄器拍下，對此，不少網友表示「路上本來就有各種情況，在旁邊有汽車的情況下，應該對速度掌握更注意」、「還好不是小孩，不然我看也撞上去了」；豐原警分局則表示，將調閱周邊監視器畫面，對於隨意棄置垃圾的民眾開罰。

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，PO出網友投稿的行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市豐原區中正路上，有騎士騎至該路段時，行經至廟東入口前，該騎士突然發現前方機車亮起煞車燈，騎士也趕緊煞車減速，但仍閃不過放置在路旁的2大袋垃圾，下秒便看見騎士連人帶車向右側摔倒在地面，瞬間把其他民眾與過路人給嚇壞。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「機車看起來好像是沒有騎在車道上」、「我的垃圾很乖，一定是騎士沒看路」、「把垃圾帶回去做筆錄吧」、「路上本來就有各種情況，在旁邊有汽車的情況下，應該對速度掌握更注意」、「還好不是小孩，不然我看也撞上去了」、「應注意未注意」、「被垃圾擊落」。

對此，豐原警分局表示，民眾於馬路上隨意棄置垃圾，將依違反《道路交通管理處罰條例》，處行為人或雇主1200元以上、2400元以下罰鍰，警方也已調閱附近監視器，鎖定特定對象調查釐清；另外，豐原區清潔隊也表示，垃圾車於上午8時30分許會前往清運垃圾，會請攤商將垃圾集中，因此，不確定是否為民眾丟棄，或是來不及拿去集中丟棄垃圾的攤商，也將釐清垃圾來源。