展望後市，迎接五月母親節餐飲旺季，築間旗下「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」、「繪馬別邸」、「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」等五個品牌紛紛推出母親節檔期活動，除了提供用餐優惠外，更於母親節當天推出限定甜點營造歡樂、溫馨五月氛圍，截至4月底，預約量已達8成，有望推動5月營收明顯幅度的成長。

築間積極擴大海內外餐飲市場版圖，在國內持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，並將旗下品牌陸續納入聚落，創造聚客效益。海外市場部分，除了「築間酸菜魚」已插旗香港銅鑼灣，第二季集團也預計再推動旗下兩大品牌進軍香港旺角，年底前則規劃至日本開出首家直營店。築間持續擴大集團在餐飲市場版圖，期能創造營收規模經濟，帶動業績成長。

築間目前擁有10個品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等五大餐飲類別；為滿足台灣餐飲消費市場求新求變的需求，築間洞察台灣餐飲市場趨勢，調整旗下品牌結構，並切入單身經濟的餐飲消費需求，以品牌定位分布在中高價位區間的「築間幸福鍋物」、「築間酸菜魚」、「朴庶韓國美食公社」等鍋物及燒肉料理為主要推廣重點。

築間2023年底陸續推出多個新餐飲品牌，如「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」以及「朴庶韓國美食公社」的「朴庶韓國烤肉」、「朴庶韓國豆腐鍋」等，集團表示，儘管推出時間較為密集，但從新品牌的加盟店數，以及業績表現來看，新品牌的營收已達預期，尤其以「築間酸菜魚」的業績成長最為顯著，目前全台共開出5家分店，6月底前預計將再開出6家分店；築間亦積極參加連鎖加盟展，以展場限定的加盟優惠方案，提高有意願者的加盟機率，擴大集團市占率。