界面新聞報導，碧桂園地產11日指出，經公司和各方努力，積極籌措資金，活化抵押資產，發行人已於5月11日把「23碧桂園MTN001」應付利息人民幣（下同）3,040萬元，以及寬限期內利息6,829.59元、「23碧桂園MTN002」應付利息3,555萬元，以及寬限期內產生利息8,278.77元，足額劃額至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款帳戶。

截至公告日，發行人已按時於寬限期內足額償付「23碧桂園MTN001」、「23碧桂園MTN002」全部應付利息（包括寬限期內產生的利息）。