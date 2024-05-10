針對台智光拒絕解除子約，並表示要向北市府收取利息，台北市長蔣萬安（圖）也回應，捍衛市民權益立場非常堅定決不動搖，絕不接受台智光說法。（羅永銘攝）

北市警察局監視器網路預算爭議，台北市政府於4月8日發文台智光，解除之前簽訂的子約，其3M網路費率也暫時回歸母約規定，每月支付1761元。不過台智光日前也回文給台北市政府，除了不同意解除子約外，若市府未依子約支付2100元，將按《民法》規定按周年利率5％方式計算遲延利息。對此台北市長蔣萬安10日表示，捍衛市民權益立場非常堅定決不動搖，絕不接受台智光說法。

台北市政府於4月8日發文給台智光，欲解除市警局之前簽訂的子約，並於文中明述若對解約有疑義，應至市府協商討論。法務局也數度邀請台智光入府商談，不過台智光皆未出席，僅於2日發文給市府，表示不能接受解約，除了要求市府繼續支付每月2100元外，更揚言不支付的話，將按《民法》規定按周年利率5％方式計算遲延利息。

對此台北市長蔣萬安表示，捍衛市民權益立場非常堅定決不動搖，絕不接受台智光說法，接下還一切依合約相關規定，且4月8日已終止合約，此立場不會動搖及改變。

法務局長連堂凱回應，相關的爭議會進入契約救濟程序，而台智光基於契約義務，仍需依善良管理人注意義務提供服務，維持警局監視器傳訊品質，市府將依法辦理，並堅持立場。