衛福部疾管署因2021年疫情期間急需疫苗，曾支付聯亞生技採購500萬劑疫苗訂金7.5億元，但事後聯亞生技EUA未通過，卻未依約返還剩餘款，衛福部疾管署今年初向台北地方法院提起民事訴訟，請求聯亞生技返還剩餘款加計利息共約2億元。台北地院13日表示，本案已經分案審理中。

台北市長蔣萬安於前年底擔任立委期間，曾經質詢衛福部，針對聯亞生技未取得專案製造許可，衛福部先付了採購500萬劑的訂金共7.5億元，質疑衛福部後續卻沒有追償行動。

當時指揮中心指揮官王必勝回應，7.5億元會扣除認可相關花費，剩餘費用再請聯亞繳回，目前正在進行相關作業。

衛福部疾管署在今年1月23日向台北地院提起民事訴訟，請求聯亞生技返還剩餘款1億9550萬5873元，加計利息1408萬5526元，共計2億959萬1399元。

聯亞生技不但積欠衛福部疾管署疫苗剩餘款約2億元外，據投資人爆料，聯亞生技2021年5月另向劉姓企業家收取5600萬保證金，但疑因聯亞負責人王長怡個人財務問題，疑將其中4000萬作為清償其他債務人用途。

根據資誠聯合會計師事務所簽核的2021年聯亞財報顯示，聯亞已於2022年1月25日退還剩餘款項1600萬給劉姓企業家，但有投資人擔心其餘4000萬元款項，是否會變成聯亞的呆帳？已密切關注事件後續發展。