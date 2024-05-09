5月12日是國際護師節，衛福部、台灣護理學會與護理師護士公會全聯會今（9）共同舉行慶祝大會。蔡英文總統表示，衛福部已提出4年115億的護理相關計畫，盼留任人員、改善職場環境。陳建仁也不諱言，面臨人口和勞動力雙重老化，護理環境日益嚴峻，需要積極整備。韓國瑜則說，最近聽到很多護理界的不平之聲，並向台下掛保證，如果護理界有任何需要，立法院是最好的後盾。

蔡英文總統今天出席「113年國際護師節聯合慶祝大會」致詞表示，護理護理工作是醫療體系重要的一環，政府8年來持續努力推動各項政策，希望給護理更多支持。對於大家關心的護病比，今年已經跨出關鍵一步，3月1日三班護病比新制正式上路，並搭配夜班護理獎勵、醫院達標獎勵，同時研議入法，希望降低醫院護理工作的負荷。

陳建仁表示，疫後面臨護理人員短缺的問題，這是全球共同的挑戰，而台灣面臨人口和勞動力雙重老化，護理環境受到衝擊而日益嚴峻，如何積極整備是重要工作。他也提到，行政院去年已提出12項護理相關策略，希望讓護理人員願意走進職場、提高留任意願、減少短缺。

韓國瑜指出，非常多不分黨派的立委都在支持護理界，「你們並不孤獨」，很多護理師最近心情有點沮喪、很多不平之聲，如果有很合需要或要求，可以由各位立委來服務，未來立法院也是大家最後的後盾，一起打造更棒的護理環境。

蔡英文也在大會上提到，衛福部已提出4年115億元的護理相關計畫。照護司長蔡淑鳳表示，行政院去年提出的12項策略中，有部分需要透過公務預算爭取推動，因此今年提出3項計畫，包括三班護病比「先達標先獎勵」、護理新手臨床教師制度、護理友善職場典範獎勵等，希望爭取明年起一年28億元的預算，為期4年，接下來陸續逐年爭取。