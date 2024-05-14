林口長庚醫院護理部陳麗貞副部主任，從事臨床護理服務36年，擁有豐富的急、重症照護專業經驗，多次處理重大緊急傷患及成立醫療站等重要任務，發揮統籌領導的角色，獲得今年『台灣護理學會專業貢獻獎』。

林口長庚醫院表示，八仙塵暴事件，該院共收治48名病患，其中34名為中、重度個案。陳麗貞快速進行人力調度及照護應變下，3小時內完成重大災難事件處理。新冠肺炎疫情期間，陳麗貞統籌建置急診戶外篩檢站、快篩陽性快速通關門診、全台第一間負壓產房，服務新冠肺炎確診輕、重症個案達萬人以上，任務結束未發生工作人員群聚感染。

陳麗貞同時協助政府落實防疫，率先帶領急診團隊協助衛福部建構桃園國際機場防疫篩檢站作業，規劃篩檢站防疫動線、制定「機場戶外篩檢站作業流程」供七家醫學中心參循，獲桃園國際機場及台北松山機場疾管局引用。也多次受衛福部委託，緊急出勤執行機構篩檢達800餘人，避免疫情擴散。

陳麗貞連續14年擔任林口長庚「五級檢傷分類工作小組」委員，制定急診五級檢傷分類標準及修訂，提供全國急診檢傷護理人員檢傷標準及一致性；每年至北、中、南、東區醫療院所訓練急診護理人員檢傷分類能力，極力提升全國急診護理人員檢傷能力。

陳麗貞（右3）帶領新生兒護理團隊參加南丁格爾競賽（圖／林口長庚醫院提供）

林口長庚醫院表示，陳麗貞帶領護理團隊參與院外品質提升競賽屢獲佳績， 109年以「運用BIRTH模式於孕期優質照護」主題，獲生策會「國家品質醫療獎護理照護服務類金獎」暨「國家品質標章」。

陳麗貞表示，對護理她一直保有高度的熱忱，才能在護理生涯深耕36年，她也為自己身為護理人員感到驕傲。她說，今後將更努力營造友善職場，培育並留任更多的護理新血輪，一起守護民眾健康。