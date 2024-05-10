護師節將至，台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會等團體，以及洪申翰、陳昭姿等立委，今日共同召開「護理師要保障，三班護病比要入法」記者會，痛批現行「三班護病比」政策，並未強制實施、僅以糊糊的獎勵帶過，因此形同虛設，對護理師毫無保障。工會警示，護理師仍在急遽流失中，何時才能落實三班護病比？若衛福部仍一拖再拖，恐怕會迎來更嚴重醫療崩壞。

台灣護理產業工會理事長羅運生說明，衛生福利部於今年初公告「三班護病比標準」，並於今年3月1日起「獎勵實施」，醫院若符合標準則給予獎勵、超標無罰則。政策上路超過2個月，據工會調查，卻仍有9成醫院不符合公告標準，甚至有醫院向護理人員表示「因為沒入法、無罰則，我們不需要遵守」，視規範如無物。

民進黨立委洪申翰表示，過去4年自己在衛環委員會，就很關心三班護病比的議題，也是跨黨派的共識，不是只是為了護理師，是對整體醫療環境大大提升，衛福部角度要立即推出三班護病比修法有他們的難處，但我們會繼續努力，還有另外一層擔憂就是行政部門推出的獎勵機制，是否能真的把關，還是只是把門打開放水，如果反而沒有達到效果，還讓醫院持續鬆懈面對，反而變成負面效果。

洪申翰指出，希望衛福部接下來會送4年115億預算到立法院，相信不同黨派委員會一起監督錢有沒有濫發，是否真的能促成醫療機構往三班護病比的方向前進，相關立法工作也希望在新內閣下更快往前推進。

民眾黨立委陳昭姿表示，新任衛福部長即將上任，希望新任部長可以公開護病比立法的時程，希望準總統賴清德也在競選時曾說要照顧護理師，應該要用具體的行動來做這件事情。

羅運生表示，若只有少數醫院護病比超標，那便是這幾間醫院的問題，但是當全台灣的醫院都護病比超標，顯然就是衛福部「政策失效」的問題；目前三班護病比政策採取「獎勵先行」的方式，沒有寫入法令、也沒有罰則。更荒謬的是，衛福部規劃的「達標獎勵」只說2025年發放，具體何時發、金額多少，到現在都是未知數；對醫院來說，根本沒有誘因去增補人力，符合三班護病比規範。