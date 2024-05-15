報導指出McCourt是投資公司McCourt Global的執行主席。他試圖通過一個名為Project Liberty的計畫重建社交媒體，該計畫於2021年對外公布，旨在挑戰Meta等互聯網巨頭。他迄今為止已投入5億美元。

McCourt在一份聲明中表示：「我們認為，這次潛在的收購是一個絕佳的機會，以催生當前佔據互聯網的技術模式的替代方案」，

目前未清楚該項目是否已經取得融資。根據聲明，McCourt將收購TikTok的行動稱為「人民的競購」，正在與投資銀行Guggenheim Securities、律師事務所凱易和多位學者和技術專家合作。競購也獲得萬維網（world wide web）發明Tim Berners-Lee的支持。

TikTok並未回應上述消息。

美國總統拜登早前決定迫使TikTok中國母公司字節跳動出售TikTok，否則面臨被禁。此舉引發多方的競購興趣，美國前財長穆欽（Steven Mnuchin）就曾表示對TikTok「非常感興趣」；谷歌前行政總裁施密特（Eric Schmidt）稱，他也曾考慮過競購。

不過字節跳動已起訴美國政府的決定，並指沒有出售這一資產的打算。