一名賓士車主遭民眾檢舉，稱車主所屬的車牌號碼為AMG-1111在車輛竹北市併排競駛，影響社區安寧，車主因此發現車牌遭盜用。新竹縣警方調閱監視器，查獲一名曾姓男子為了耍威風、炫耀，掛偽造AMG-1111號車牌在自己車上參加車聚飆車，新竹地院判依行使偽造特種文書罪，判處有期徒刑3個月。

曾姓男子為了炫耀懸掛偽造的車牌遭逮，依偽造文書被判3個月有期徒刑。（邱立雅攝）

賓士性能車款AMG大受汽車玩家喜好，連AMG開頭的車牌也十分搶手，2014年台南監理站拍賣AMG開頭新式車牌，連號的8888、6666、1111等鐵支號均拍出高價，其中AMG-8888更以380萬元天價標出。

因AMG車牌搶手，汽車玩家們認為「掛在車上看了也爽」，讓曾姓民眾竟只為了能在車聚上炫耀耍帥，去年5月透過網路瀏覽車聚貼文後，而於某日凌晨2時許，駕車到竹北市興隆路河堤旁跟車友們會合後，把偽造的AMG-1111號車牌2面懸掛在自己的車頭跟車尾，接著一群人在興隆路併排競駛，發出巨大噪音擾人清夢遭檢舉。

曾男被逮後坦承參加車聚的時候，確實懸掛AMG-1111車牌，但辯稱自己不知道該車牌是偽造的，這個車牌原本是掛在車友的車上，是對方從自己車輛上拆下來，借他拍照使用。

警方調閱事發近期的車辨紀錄，並未發現有其他車輛懸掛AMG-1111車牌，法官認為足見該偽造車牌為曾男飆車時為炫耀「AMG」（賓士動力性能）、「1111」而刻意掛上，曾男辯解屬臨訟卸責之詞，不足採信。

新竹地院法官認為曾男任意懸掛偽造車牌於其車輛以行使，足生損害於車牌之真正所有人交通監理機關對於車牌管理之正確性，所為實有不該，念及曾男犯後坦承犯行，態度尚可，依犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。