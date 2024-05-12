新竹御頂攻城獅努力卡位季後賽，12日客場105比101險勝新北國王，晉級季後賽的魔術數字為M1，最快只要本季PLG最後一張季後賽門票競爭者台北富邦勇士在17日不敵桃園璞園領航猿，攻城獅就能搶進季後賽。

攻城獅12日的比賽雙位數領先差點在第4節浪費掉，不過國王隊關鍵時刻失誤，攻城獅如願帶走勝利，攻城獅總教練密特羅維奇說：「對國王這場是我們非贏不可的比賽，有對此跟球員提到心態上如何準備。另外，我們賽前有小儀式，就是把還剩幾場會進季後賽的數字寫在白板上，要試著贏下比賽、擦掉數字，雖然壓力大，還好成功收下勝利。」

這場比賽已經確定晉級季後賽的國王隊讓林書豪、林書緯、李愷諺、曼尼高等6名球員輪休，以平常替補為主、甚至鮮少出賽的球員扛下比賽，都是38歲的林金榜、洪志善都出賽超過30分鐘，各貢獻20分、24分，林金榜單場得分跟洪志善單場11助攻都創個人PLG單場新高。

對於讓國王隊兩位老將打出本季代表作，密特羅維奇回應：「恭喜林金榜、洪志善打出佳作，他們對到我們可以有高檔表現，代表我們防守不及格。通常我們會以10到11人輪替，今天是9人，後面大家也沒力了，只能透過暫停來調整。」

攻城獅曾柏喻單場18分本季新高，在高國豪受傷後努力扛起後場重任，被認為是角逐聯盟年度進步獎人選的他表示，為避免得失心太重，不會把重心放在個人獎，尤其球隊現在還沒確定季後賽門票，還是要努力幫助球隊爭取勝利，「而且雖然我今天得分創自己本季單場新高，但是防守對方後衛榜哥、小胖哥得太多分，表現不夠到位。」