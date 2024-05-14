台灣人氣電影《那些年，我們一起追的女孩》改編自作家九把刀同名小說，2011年上映後獲得外界好評，也一手捧紅男星柯震東和女星陳妍希。據悉，「韓國版」也即將推出，更找來人氣女團TWICE成員多賢出演女主角沈佳宜，對此經紀公司也回應傳文。

據韓媒《OSEN》報導，TWICE成員多賢被選為韓國版《那些年，我們一起追的女孩》模範生女主角沈佳宜，對此，多賢經紀公司JYP娛樂也證實消息表示：「接到了相關作品的提議，目前正在討論當中」。

事實上，多賢也是TWICE中第一位以演員身份出道的成員，最近也宣佈將出演體育類型獨立電影《全力奔跑》》，將搭檔演員河錫辰、李新英。現在又傳出有機會飾演《那些年》中的沈佳宜一角，消息曝光後，令不少粉絲都相當期待。

消息曝光後，立刻引發網友討論，網友紛紛表示：「多賢剛轉演員就能接到主角 不知道是如何選拔上的」、「怎麼不是找子瑜...」、「既然是韓版翻拍感覺就不可能找台籍藝人」、「我也覺得多賢蠻適合的」、「看到覺得很驚人，直接接女主角XD」、「這會有吻戲吧，我要瘋啦」、「感覺多賢會去找周子瑜討論劇情之類的」。