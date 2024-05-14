共軍903A型大型遠洋補給艦「駱馬湖艦」。（圖 / 新華社）

大陸《央視軍事》昨（13）日播出登船採訪大陸海軍903A型大型遠洋補給艦「駱馬湖艦」，介紹艦上裝備、設施的內容，期間鏡頭還刻意「官洩」一處艦上的籃球場。

央視記者詢問駱馬湖艦士官張靜雅，作為補給艦的，該艦補給的東西是什麼，張回應，該艦主要運補乾貨和液貨，艦上後側的門架，是「橫向乾貨補給裝置」，可以透過安裝吊網、集裝箱的方式進行補給，而補給品品項，則是大米、油、水果蔬菜、雞蛋等，此外，還具備「雷、彈補給」能力。

而位於船艦前端、掛有許多管線的門架，則是駱馬湖艦的「液貨補給裝置」，張雅靜說明，該裝置由鋼纜、加油探頭和軟管組成，記者詢問，管線為何有粗細之分？張雅靜解釋，粗管線用於補給柴油，細管線則用於補給淡水。

張雅靜提到，正常情況兩艘軍艦進行補給任務時，一般是在45至60公尺間，記者問道，不同噸位的兩艘軍艦，要怎麼保證能同向、同速？張雅靜指出，該艦會參照駕駛室、機庫立壁進行比對，對於操作員的要求很嚴格，航向經度偏差不可超過0.2度。

而在採訪期間，採訪團隊經過了艦上的籃球場，張雅靜指出，艦上官兵平時在海上經常會打籃球，記者笑稱，這是「海景籃球架」。