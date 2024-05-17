在1月13日準總統賴清德贏得大選後迄今，中共雖不斷對台施壓，卻未實施大規模的針對性軍演。國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，隨著5月20日新舊任總統交接日將屆，中共對台軍事施壓動作明顯增加，還出現「軍機刻意朝台灣陸地接近」、「台灣周邊常態性部署軍艦數量增加」與「機艦聯合戰備警巡常態化及實戰化」等三種新態樣，研判是北京試圖在不違背與華府之間「默契」的情況下，向即將上任的賴清德政府施壓。

揭仲說，近期中共軍機出現刻意向台灣北部、南部與東部陸地接近的趨勢，儼然成為對台軍事施壓的新模式。例如4月27日，中共軍機飛抵距基隆僅37浬(69公里)的位置；另外在5月13日，4架次共軍主戰機進入我西南空域，前進到距鵝鑾鼻僅39浬 (約72公里)，且全都是高速的戰鬥機、甚至是轟炸機；均創下國防部在「即時軍事動態」標註共機與台灣本島距離後，最接近台灣北部與南部陸地的紀錄。而距台灣陸地最近的一次是4月15日，1架艦載直升機距台東僅27浬(50公里)，在台灣東南部領海基線離本島較遠的情況下，這架共軍直升機可能已飛入我鄰接區空域。

揭仲又說，在4月20日，準總統賴清德5月20日就職前一個月，共軍在當天實施的「機艦聯合戰備警巡」中，派軍機朝台灣北部與南部陸地進逼，形同發動鉗形攻勢，並分別推進至距基隆41浬及距鵝鑾鼻57浬的位置，威嚇意味濃厚。

在軍艦部署數量方面，揭仲表示自2022年8月「圍台軍演」後，中共開始常態性地在台灣周邊部署4艘軍艦；但今年3月1日至5月16日，共軍在台灣周邊常態性部署的軍艦數量明顯增加。3月，共軍於台灣周邊部署的軍艦數量從未低於5艘，且有24天在6艘以上，有3天更多達10艘；4月共軍部署4艘軍艦的天數也僅有3天，有23天在6艘以上，最多時有9艘；5月1日至5月16日，共軍部署4艘軍艦的天數僅1天，有9天在6艘以上，最多時為8艘。揭仲說，這是否代表中共日後在台灣周邊常態性部署軍艦的數量會增加，還有待觀察。

揭仲也提到，北京另一個取代大規模軍事演習的行動，是在台灣周邊頻繁舉行「機艦聯合戰備警巡」；從3月1日到5月16日，共軍共實施9次，幾乎是每個月3到4次，已經「常態化」。演練內容除對台灣南北陸地發動鉗形攻勢，也包括登陸艦與掃雷艦演練、夜航與空中加油訓練等，不排除是將武力犯台計畫中的若干部分抽出，讓參戰之單位結合戰時位置進行演練，實戰意味濃厚。

揭仲強調，從賴清德勝選迄今，中共未在台灣周邊實施大規模的針對性軍事演習；推測是在去年11月舊金山拜習會中，雙方達成以「華府約束台灣」，換取「北京不大幅升高台海軍事緊張」之「默契」。近日共軍在台灣周邊的新活動模式，極可能是北京試圖在不違背與華府間「默契」的情況下，向即將上任的賴清德政府施壓，防止賴清德政府低估若紅線遭衝撞時，北京兌現威脅的決心。

揭仲認為，在北京對賴清德準總統520就職演說的評價，最好也不過是「未完成的答卷」之情況下，共軍近期對台軍事施壓的新態樣，在520後，很可能還會持續。若賴清德準總統的520就職演說，還是被北京認知為衝撞紅線，則北京不排除會以華府勸阻無效為由，恢復舉行大規模的針對性軍事演習；除嚇阻賴政府繼續衝撞北京紅線，也要施壓華府加大對賴政府的管控力道，甚至迫使華府針對與台灣的軍事交流，做出對北京更有利的新承諾。