中共東部戰區今（23）日宣布在臺灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，對此，國防部召開臨時記者會指出，演習開始後不久，共軍就抵近台灣24海浬線，是目前為止靠近台灣最近的地方。(國防部提供)

共軍今明於台海周邊進行演習，國防部在共軍宣布後，第一時間便成立應變中心，並由總長召開戰備指導會議。截至目前，軍方共偵獲共艦15艘、共機50架左右投入演習，其中33架共機入我應變區，國防部會適時對外公布共軍動態；另外，軍方也透露，目前包含金、馬防部，都維持常態戰備，並無任何提升。

國防部發言人孫立方少將。（李奇叡攝）

國防部今下午召開臨時記者會，國防部發言人孫立方表示，針對共軍軍演，國軍依據經常戰備時期的突發狀況指揮令，適切檢派海、空、地面兵力應對，就是希望以實際行動守護自由民主，悍衛中華民國的主權。

另外，針對近期台灣周邊海空域動態，包括中共海警船，以及部分兩棲登陸部隊例行演訓、火箭軍動態等，均協同海巡署等相關單位綿密掌握。

孫立方說，目的就是希望在這個過程當中，針對中共執行任何配合演訓的認知作戰，我方能主動發布新聞稿、圖卡、影片，來做先制作為，避免軍心士氣受到影響。

情次室助理次長黃文啓少將指出，中共宣布演訓消息後，其海、空兵力立刻在台海及外離島周邊海、空域進行演習，截至目前為止，我方統計台海周邊地區，中共作戰艦共計派遣15艘、海警船16艘，空中兵力的部分，有33架進入我方應變區。

黃文啓說，目前相關的海空活動仍在持續進行當中，國防部會配合海巡及其他政府相關單位持續掌握共軍演習動態，適時對外公布相關消息。

作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將指出，國防部在共軍宣布演訓後，第一時間成立應變中心，並由總長召開戰備指導會議，要求國軍按備戰不求戰的原則，重點指示加強聯合情監偵，提升各級應變的指揮管制層級，以掌握當前的狀況，並有效避阻各項威脅。

第二，各級維持常態的危機應處，保持正常的戰備及偵巡演訓任務，視威脅程度調整戰備的兵力數量、位置以及待命時限等，以適應突發狀況的處置。