蘇花路廊大清水明隧道發生火警。（翻攝臉書以蘇花公路即時路況為主的平台）

蘇花公路大清水「明隧道」火警！黑煙竄天籠罩清水斷崖 全線封閉

台9線蘇花公路159.4K大清水明隧道上方今天上午11時許發生火災，從遠方即能見到濃濃黑煙，目前消防隊員已前往救火，由於隧道上方都布滿輪胎，且現場風勢大，火勢持續延燒，中午12時的預定放行時間將延至下午1時。

花蓮縣消防局和仁分隊長廣文賢表示，據他了解，大清水明隧道上方正在施工，疑似燒焊不慎，火星不小心噴到輪胎而釀成大火，鄰近分隊目前已趕赴救火，不過因現場風勢很大，加上周圍都是輪胎，火勢雖有稍微侷限，但還沒撲滅，且滅火後也會擔心若注水停止，火勢是否會復燃。

公路局指出，大清水明隧道因0403地震坍方落石造成頂版破損，今天正進行頂版鋼筋切除工程，期間因不慎引燃廢輪胎起火，經通報消防單位後正在滅火中，和仁至崇德管制路段今天中午12時放行時間預估延至下午1時。

強震影響，蘇花公路目前正搶修被震毀的158.6K下清水橋，目前每天開放3時段放行，時間為上午7時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到6時等3個時段，夜間預警封閉管制，管制路段北端為台9線仁水隧道北口（台9線154K＋787），南端為崇德管制站（台9線166K＋700）。