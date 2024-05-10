花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供）
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花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供）
花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供）
花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供）
花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供）
花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供）

今（10日）下午15時45分花蓮縣政府東北方32.8公里（臺灣東部海域）發生芮氏規模5.8地震，地震深度：10.0公里，全台多處感受到明顯搖晃，和平最大震度4級蘇花公路大清水山因此發生崩塌，崇德隧道路段因此坍塌，消防署表示，目前沒有災情傳出。

花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供）
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