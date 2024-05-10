影》花蓮又震！直擊蘇花大清水山又崩塌 崇德路段坍方落石 16:162024/05/10 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供） 花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供） 花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供） 花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供） 今（10日）下午15時45分花蓮縣政府東北方32.8公里（臺灣東部海域）發生芮氏規模5.8地震，地震深度：10.0公里，全台多處感受到明顯搖晃，和平最大震度4級蘇花公路大清水山因此發生崩塌，崇德隧道路段因此坍塌，消防署表示，目前沒有災情傳出。 花蓮5.8地震！ 蘇花公路大清水山崩塌多處落石。（民眾提供） 訂閱影音： 中時新聞網 精靈女神變身「又兇又猛」！導演驚歎史詩般的旅程 梅大高速塌方死亡增至48人 業內人士：此前或有災害徵兆 影》脫口驚吐「4月3日老天有眼發生地震」 柯建銘道歉了 #8地震 #蘇花公路 #清水山 #發生 #崩塌 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 中橫流芳橋路段連續崩塌 山區大雨搶修受阻 13:392024/05/02 生活 梅大高速公路坍塌48人死亡 廣東書記省長向事故方向三鞠躬 18:232024/05/02 兩岸 「試用期法制化」遭綠抹強迫低薪 牛煦庭：不可能發生 16:592024/04/30 政治 郡大林道1.8k崩塌受阻！管制車輛「只進不出」 搶修時間無法評估 13:282024/04/28 生活 南方澳大橋斷裂釀6死慘劇！4營造、監造人員判刑 2官員無罪 14:502024/05/08 社會 強風侵襲！樹林千歲街路樹倒塌 占用一線車道 20:112024/04/30 社會 影》騎士擦撞後摔車 機車開啟無人駕駛50公尺肇事 22:312024/04/29 社會 柯建銘竟喊「老天有眼發生大地震」 藍委籲民進黨：立刻開除 13:012024/05/06 政治 尿路結石患者變多了 醫點名「1職業」最易發生 12:482024/05/03 健康 規模5.8地震！國家級警報響 氣象署：403餘震震央南北兩邊跑 16:232024/05/10 生活 中職》發生要命失誤很自責 黃劼希：但我沒有哭啦 20:282024/05/03 體育 台北不該發生！帶導盲犬入店用餐竟遭拒 「起家雞」道歉了 16:312024/05/08 社會 核一乾貯場核定 新北籲經濟部督導台電按圖施工 12:272024/05/10 生活 《國際經濟》中共犯台、奪佔台積電？雷蒙多警告：美國經濟毀滅 08:182024/05/09 財經 花蓮垃圾無處去 積4800噸！因蘇花管制大車難行 12:122024/05/10 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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