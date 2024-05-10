有鑑於國內發生多起紡織廠、染整場火警案件，為強化廠方及消防人員的應變能力，桃園市政府消防局第一大隊、桃園區公所與轄內傳統紡織工廠臺群工業股份有限公司辦理擬真的兵棋推演，透過模擬火災發生的情境，由場所啟動自衛消防編組，完成通報、避難引導、滅火安全防護及救護班等初期應變，並在消防隊抵達後，能迅速交接狀況，使消防人員能有效掌控現場，迅速進行相關救災活動。

埔子消防分隊表示，此次模擬情境為臺群工業股份有限公司一樓的紡織用定型機因操作不慎，高溫火煙進入風管發生火災，火勢迅速蔓延，廠內消防自衛消防編組發現後立即通報消防局，並依照自衛消防編組規劃，啟動初期滅火、避難引導、安全防護及現場緊急救護等任務。

桃園市政府消防局接獲報案後，迅速派遣埔子及鄰近分隊救災救護車輛及人員趕往現場展開救災作業。現場尤其運用救災機器人協助救災，可透過遠端操作，於現場情況相較危險時，代替消防人員接近火警現場出水降溫，另外也派遣雲梯車，於火災正面進行射水防護，執行立體救災。推演過程中，消防人員及桃園區公所相互配合並保持密切的溝通聯繫，根據現場狀況及各自任務，隨時調整救災及後勤策略，以達到最佳的默契。

埔子消防分隊長江宗晏表示，傳統紡織廠及染整廠屬於高火載量及高風險的場所，一旦發生火災，可能造成嚴重的人員傷亡及財物損失，因此，平時除了事先針對各種可能之潛在因素，依內部人力及場所特性，採取適當的預防管理對策，亦透過定期訓練，讓場所員工有效發揮自主應變功能，降低場所災害擴大風險，將災害損失降至最低。