有句話說，年輕有的是本錢，不怕賠不起，受了苦磨練過，未來人生更開闊，《搜狐網》盤點12生肖，其中3生肖年輕時窮困，反而能磨練出超人能力，在中年後開始翻身，像是屬鼠的人35歲起運勢一飛沖天，迎來富貴。

▌生肖牛

屬牛的人吃苦耐勞，意志力堅強，大多來自非富裕家庭，但他們相信努力一定就會成功，吃苦對他們來說就是一種鍛鍊，年少時越窮困受挫，越能磨練出超人的能力，長大之後能有更大的成功，前途一片光明。

▌生肖鼠

屬鼠的人年輕時事業、感情兩不順，年少時遇到重重困難，解決起來費心費力，但是從中年開始，事業慢慢穩定，婚姻和家庭也逐步平穩，最重要的是，35歲開始運勢越來越好，能夠一飛沖天，擁有不錯的財富，擺脫窮困處境，迎來富貴臨門。

▌生肖羊

屬羊的人擁有福氣和貴氣，對於他們來說，第三個本命年之後，人生會格外順利，不會再過窮日子，只要過了36歲，運勢將會迅速提升，不僅事業有所成就，身體狀況也十分良好，他們生財有道，不管做什麼事都很順利，就算官場也是如此，日子一天比一天順利。

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