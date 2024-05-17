新北中信特攻籃球隊本季征戰，於14日的季後賽正式劃上句點。今年中信特攻於例行賽的排名依舊位居第一，可惜季後賽中以2勝3敗戰績不敵臺北台新戰神，很遺憾季初的連霸諾言無法兌現，但仍非常感謝線人們整季常伴身邊。

中信特攻為感謝球迷朋友整季熱情支持，將於5月25日在「特攻基地」新莊體育館舉辦「線人同樂會」，邀請線人們來到熟悉的新莊主場同樂！當天將有好玩有趣的互動遊戲及「中信特攻球員與教練團＋8位PS女孩簽名會」等活動，邀請球迷朋友一起來和球員、教練、8位PS女孩們共度難忘的午後時光！

5月25日「線人同樂會」活動時間為14:00－17:00，於13:00開放DYNAMO會員優先入場，13:30全面開放入場，皆「免費進場」。簽名會「限額300名」，須於現場排隊領取資格手環，一人限領一個，欲參加者請盡早入場排隊領取，且限簽「中信特攻官方商品與贈品」，並勿著跟鞋進場。互動遊戲則有許多動態活動，欲參加者建議穿著輕便或運動休閒服裝與運動鞋，也歡迎著特攻相關服飾前來參與。

一直以來都是特務們接受線人們的溫暖鼓勵，這次請讓特務們回饋滿滿的感謝！線人們，5月25日，一起到最熟悉的「特攻基地」新莊體育館集合！「線人同樂會」更多活動資訊請見中信特攻官方社群公告。