兩岸間的緊張情勢仍持續對台灣的評等形成限制，因為風險情緒急劇惡化可能會對台灣依賴出口的經濟型態與財政結構造成損害。標普全球評級預期，地緣政治風險在民主進步黨於1月的總統大選中勝選後應不會受到重大影響。標普全球評級仍然認為，兩岸關係應不會朝重大軍事衝突的方向惡化，而中國與台灣之間密切的經貿關係為兩岸關係的維持提供支撐。

標普全球評級在報告中指出，科技產品出口與私人消費復甦將為台灣2024年的經濟反彈回升提供支撐，去年半導體產業景氣下挫導致台灣的GDP成長率回落至1.3％，創下十年來的低點，預測製造業將因全球電子產品需求回升而出現反彈，台灣2024年的GDP成長率將可望因此提升至3％。此外，標普全球評級預期，私人消費將在國內復甦與旅遊業的帶動下成長。

標普全球評級授予台灣的評等是基於其強健的外部地位與經濟表現。標普全球評級認為，台灣具競爭力的出口產業將持續因全球資訊科技產業進步而受惠。基於前述觀點，標普全球評級認為，台灣的成長前景較收入水準相近的其他國家更為強勁，預期未來24個月內，對台灣半導體出口的結構性需求應可抵銷長期以來地緣政治緊張情勢帶來的成長阻礙。

標普全球評級認為，近年來普遍有效的決策制定造就了審慎的財政管理。儘管國防等領域的支出有所升高（且可能持續增加），但在歲入強勁成長的支持下，財政環境仍然良好。國內流動性充裕的資金與較低的償債成本為政府的財政實力提供支撐。