專研塔羅的小孟老師今（21）日在臉書公布6月份有4個生肖財運噴發，其中屬兔的朋友，6月起正財大旺，若先前投資不理想，這個月將是改變理財方式的好時機。

▌第四名：屬豬

屬豬的朋友們，6月財運終於慢慢脫離壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力讓你沒有辦法好好運用資金，而且正財能量也愈來愈順，慢慢會有多餘的資金可多做一些事。

▌第三名：屬猴

屬猴的朋友們6月起，想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議只要固定投入的部份，不用給自己太大的壓力去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

▌第二名：屬兔

屬兔的朋友們6月起，是正財大旺的開始，可以開始把多的資金拿來做投資的活動，若是已經有很熟悉的投資模式，會一直是正向的結果。保持這樣的好習慣繼續經營。然而，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗自己想要的方式，只要願意開始，慢慢就會找到適合的投資理財的方法。

▌第一名：屬雞

屬雞的朋友6月起，可以聽聽理財專家的理財方式或用什麼方法判斷市場的情況，這樣會有更精明的思考去做對自己有利的標的物。另外，屬雞的朋友物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，多做一些定存也是好的，好好的學習投資理財，讓荷包更加分。

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