中再保（2851）股東會21日通過每股配發現金股利1.4元，此外，股東會通過增訂公司章程明訂「每年提撥不低於當年度可供分配盈餘百分之三十為股東紅利」。中再保總經理鍾志宏表示，增訂此一公司章程是未來股東紅利分配的「地板」非天花板，代表每年每股股東的紅利至少有此一水準。

因中再保董事長楊誠對退休，今年度股東會大會由中再保副董事長張彩玉主持。

中再保112年淨利為20.90億元，較預估14.04億元，達成率為148.83％，每股稅後盈餘為2.61元，也較111年的0.41元，年增536％。歷經現金增資之後，該公司實收資本額已提高至80億餘元，盈餘分配前權益為190.54億元，該公司資本保持在強健的水準。

鍾志宏說，為了厚植財務基礎，強化清償能力，中再保提存適足營業準備金，截至去年年底為止，各項自營營業準備金合計為311.63億元。另外，也有提高資金運用金額，112年投資收益決算數是16.63億元，較預算數8.99億元高，約增加了7.65億元，多了85％左右。

鍾志宏進一步表示，基於該公司穩固國內再保市場地位以及強健的資本適足能力、和國內保險業者長期良好合作關係及營運績效，因此，S＆P給予中再保A級信評等級和穩定的評等展望，另中華信評也給予中再保twAA＋的信評等級。良好的信評等級，有利優質業務經營和拓展，也充分顯示中再保有強健清償能力。