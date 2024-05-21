關山鎮青農范植勛（左二）、范植巽（中）、范植皙（右一）3兄妹獲選第7屆百大青農團體組。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣青農林彥均（左二）獲選第7屆百大青農，台東縣政府農業處長江慧卿（右二）贈紅榜祝賀。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

農業部辦理第7屆百大青農遴選，獲選名單出爐，台東縣林彥均、林沛縈、張勝堯及簡睿宏等獲選個人組，團體組則由關山鎮「梓園碾米工廠」的范植勛、范植巽、范植皙3兄妹獲選。台東縣政府農業處長江慧卿今（21）日前往獲獎青農家中張貼紅榜表達祝賀。

第7屆百大青農競爭激烈，共計281組申請報名，先經由各區農業改良場初步篩選推薦，後由農業部嚴格審查評定，共有90組獲選，包含個人組82人，團體組8組。

台東縣獲選青農林彥均於延平鄉、鹿野鄉栽培薑、圓櫛瓜等蔬菜，與通路業者穩定合作並制定縝密規模化生產計畫，創造區域農產商機；林沛縈於卑南鄉經營釋迦產業，結合縣內外青年成立「好時果子」品牌團隊，積極參與「保證責任台東縣陽光職農生產合作社」、「高頂山休閒農業區」業務經營，與區域業者共榮共好，更致力推動食農教育，善盡社會責任

另於台東縣卑南鄉經營番荔枝、鳳梨釋迦產業的張勝堯，現為台東縣青農聯誼會會長，致力於串連在地青農，研發釋迦麵、鳳梨釋迦氣泡飲等多元加工品，規畫農業體驗遊程，帶動地方產業六級化發展；簡睿宏為茶農子弟，與超商業者共同開發罐裝茶等副產品上架販售，積極推廣茶飲文化。

團體組范植勛、范植巽、范植皙兄妹檔合作經營「梓園碾米工廠」，有機促進區面積及產銷履歷驗證面積為台東之冠，2021年關山鎮水稻田爆發稻黑椿象危害時，攜手台東農改場開發綜合防治技術，同時成立實驗室，嚴格管控產品品質。

農業處長江慧卿除肯定獲選青農的成果外，也期許獲選青農能持續精進努力，並帶動其他青年農民共榮發展，以發揮漣漪效益。

台東區農改場表示，獲選青農除身為標竿典範外，期許未來能串聯整合上下游農業工作者，創新農業價值鏈，讓台東生產、生活與生態之農業價值充分顯現，帶動產業升級及永續發展。