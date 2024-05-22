22日嘉義縣家畜疾病防治所會同動保團體前往稽查一戶民宅，發現飼主飼養多達106隻犬貓。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉江西村一處民宅專門收容繁殖場退役的貓、狗，因貓、狗未絕育，且飼養環境髒亂，遭動保團體質疑可能涉嫌非法繁殖，22日嘉義縣家畜疾病防治所會同動保團體前往稽查，初步排除有非法繁殖情形，但106隻犬貓，有近50隻沒晶片，家畜所將依動保法等相關規定裁處，突擊過程，動物管制隊多人慘遭動物抓傷、見血。

突擊過程，動物管制隊多人慘遭動物抓傷、見血。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

家畜所長林珮如說，該飼主原本在民雄有經營狗場，是家畜所列管對象，1年會訪視兩次，這次因動保團體通報前往稽查，雖飼養環境髒亂，但尚未發現有虐待情形，且現場犬、貓多數上了年紀，或是肢體殘障，沒看到幼犬、幼貓，不像一般的繁殖場，初步排除有非法繁殖的可能。

現場清查共飼養106隻動物，犬隻21隻，9隻沒晶片、12隻有晶片，貓有85隻，40隻沒晶片、45隻有晶片。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

22日嘉義縣家畜疾病防治所會同動保團體前往稽查一戶民宅，發現飼主飼養多達106隻犬貓。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

現場清查共飼養106隻動物，犬隻21隻，9隻沒晶片、12隻有晶片，貓有85隻，40隻沒晶片、45隻有晶片，飼主解釋有些犬貓是別人委託照顧，因未發現動物有達到危難程度，106隻犬貓評估後還不用沒入。

林珮如說，已將晶片資料帶回清查，會進一步聯絡登記飼主，至於就其他未植入晶片、未絕育、未施打疫苗的犬貓，會通知飼主做筆錄、開罰，並限期改善飼養環境。