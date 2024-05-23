中東阿聯酋航空（Emirates）一架載了超過300名乘客的航班，周一（20日）載印度西部大城孟買機場降落過程撞到一大群紅鶴，航機平安降落無人受傷，機場人員在跑道卻沒發現鳥屍，直到附近居民通報路面有多具鳥屍才開始搜索，至少找到39具。此案仍在調查中，還不清楚鳥群是否偏離平常飛行路線而闖入飛機航路。環保人士表示，這是孟買首度發生人類活動導致紅鶴重大傷亡的紀錄，紅鶴可能因為飛行路線受到高壓電纜阻擋而誤入航機降落路徑。

1990年代起，每逢11月左右，總有成千上萬隻紅鶴從鄰近孟買的古茶拉底邦（Gujarat）遷徙到孟買的濕地落腳幾個月，頗受在地人歡迎；孟買機場早在1940年代就開始有飛機起降。綜合《印度時報》（Times of India）、英國廣播公司（BBC）報導，印度時間周一晚間8時30分左右，阿聯酋航空航班號EK508的波因777客機自杜拜飛抵孟買準備降落跑道之際，以時速280公里的速度撞上當時正要飛回濕地的一群小紅鶴（Lesser Flamingo）。

機場附近一名居民說，自家晚間8時30分左右傳出一聲巨響，上樓查看發現一隻紅鶴殘破的屍體砸破石棉瓦屋頂落入屋內，趕緊報警處理。後來，孟買北郊加特寇帕爾（Ghatkopar）有一群小孩子深夜在路面發現多具紅鶴鳥屍，鳥擊事件才傳了開來。

印度西部大城孟買機場21日發生鳥擊事件，阿聯酋航空波音777客機降落跑道之際遭遇鳥擊，官員與動保人員在機場附近尋獲多隻紅鶴屍體。

阿聯酋航空發言人向當地媒體說明，EK508在孟買降落過程「遭遇鳥擊」：「飛機安全著陸，所有乘客與機組員平安無傷，全數下機。但遺憾的是，有些紅鶴不見了，阿聯酋航空正就此事與孟買當局合作。」孟買機場塔台一名官員說，EK508機師通報在機場附近的海灣遭遇鳥擊，航機降落後檢查發機身有多處鳥擊痕跡，推測降落前遭遇鳥擊，機場派員檢查跑道卻未發現任何鳥屍。機師聲稱，鳥擊在降落前1分鐘發生，當時已不可能改變進場路線。

《印度快報》（Indian Express）報導，機場附近居民向野生動物主管機關通報，紅鶴屍體散布在半徑500公尺的範圍內。當地林務官員說，周一深夜發現29具鳥屍，周二上午又發現10具。地方電視台畫面顯示，動保志工與官員從地面撿起血淋淋的鳥屍。《印度時報》報導，到場查看的一名議員則說，在另一個遙遠的地點又找到1隻鳥屍，所以不幸死亡的紅鶴總數應有40隻。

Mumbai: 36 flamingos killed after Emirates flight hits them, suffers damages but lands safely.#Flamingo #mumbai pic.twitter.com/lLLhoPNmhV — Maharashtra Bandhu News (@BandhuNews_in) May 21, 2024

小紅鶴是紅鶴之中身形最小的品種，體重可達1.5公斤，長途遷徙過程的飛行速度可達每小時40至60公里。環保人士認為，事故發生原因可能在於紅鶴飛向附近保護區時被迫改變路徑，紅鶴改變路線的原因則在於當地安裝的輸電高壓纜線，因為鳥群飛行時必須越過高壓電線，可能因此遭到降落的飛機擊中。

這起事件再度引發針對孟買沿海地帶建築批評聲浪。長期以來，環保人士認為，以觀賞紅鶴出沒而聞名的「新孟買」（Navi Mumbai，位於孟買以東）即將有機場落成，新機場與周邊建設、交通很可能導致更多紅鶴送命。