加薩 220萬居民面臨長達數月的糧食短缺，為了舒緩加薩的糧食危機，美國海軍耗費3.2 億美元，在加薩海邊建造人工碼頭，希望運輸多一點的救濟物資。然而聯合國與美國國防部表示，那些救濟物資尚未送到難民，並且暗指以色列從中作梗。

商業內幕(Business Insider)報導，五角大廈新聞秘書帕特•萊德少將(Pat Ryder)表示，由美國在加薩海岸建造的臨時碼頭，已經可以運輸，但是卸下的貨物卻尚未到達有需要的人手中。這加劇了當地本已不佳的健康狀況。人道援助組織批評以色列不同意讓援助卡車進入，執意關閉過境點，並造成後勤障礙。

以色列否認了這些指控，並指責聯合國未能分發援助，而聯合國反對以色列說法。根據美國有線電視新聞網CNN報道，從臨時碼頭運載援助物資的卡車，遭被群眾攔截，難以進入。

從空中拍攝美軍浮動碼頭。(圖/美國海軍)

但同時，加薩也對美國的好意缺乏信任。加薩居民阿亞德(Mounir Ayad)在碼頭附近告訴媒體：「我不明白這個浮動碼頭的目的是什麼。….他們說這是為了援助，但人們很擔心。這是援助還是有別的目的？美國從來沒有支持過巴勒斯坦，所以在沒有回報的情況下，他們說要向我們提供援助，實在是難以置信。」

聯合國糧食計畫署發言人塔拉維拉 (Steve Taravella) 告訴美聯社，週六離開碼頭的 16 輛救援卡車中，只有 5輛抵達倉庫。因此週日和週一的運輸工作，不得不暫停。

根據美聯社報道，儘管五角大廈稱「救援物資運輸已於週二恢復」，但聯合國卻表示「不知道當天有任何物資運送」。

萊德表示，截至週二，569噸援助物資已運抵加薩港。後續的運輸情況還需要追查。

在此之前，包括美國在內的國家曾經用降落傘空投的方式投放食物包。但是有一些落進大海，在三月份，還有5名兒童被故障的援助包壓死。