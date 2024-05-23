大樂透已經接連2期開出頭獎，但威力彩卻是連續10期沒有頭獎得主出現。台彩表示，本期（5／23）威力彩頭獎上看2.1億元。本期是否會有彩迷得到財神爺眷顧，幸運抱回大獎，趕快來看最新出爐的獎號！

威力彩今（23日）晚開出第113000042期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為04、08、14、21、25、37，第二區中獎號碼為03。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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