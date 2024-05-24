男子張凱翔在2017年擔任新北市立中和高中代理教師，但校方依據教育部及新北市教育局的規定，不採計先前他任教2年的年資，他行政爭訟敗訴確定後，聲請釋憲並主張這樣的規定違憲，憲法法庭3月12日開庭辯論後，3個月內宣示判決，但今天（24日）已公告延長宣示判決之期間。

張凱翔是新北市立中和高級中學在2017年學年度所聘任之代理教師，具有碩士學歷及合格教師證，校方辦理張的敘薪時，依新北市政府教育局代理教師敘薪基準表，不予採他在2015年到2016年任教於國立華僑高級中等學校及2017年教於新北市立石碇高級中學之職前2年代理教師年資，而依學歷敘定其薪級。

張不服提行政訴訟，敗訴確定後聲請釋憲，他主教育部2014年修正發布之《中小學兼任代課及代理教師聘任辦法》及新北市政府依此修正發布之「代理教師按所具學歷、資格敘薪（如有職前年資不予採計）」等規定違憲。

張認為，教師法違反授權明確性原則，授權教育部訂立辦法，而這辦法違反禁止再授權原則，新北市政府教育局的函文規定，在欠缺法律明文或經法律明確授權之前提下，侵害人民財產權及違反平等原則、法律保留原則，請求憲法法庭判決違憲，以法律保障教師待遇並促進公共利益之意旨。

但教育部認為，「代理教師如有職前年資不予採計」是由地方政府衡酌其地區人口、學生數、財政狀況等因素，就地方之教育自治事項所為之法規裁量，在目的上既未侵害代理教師生活所需之財產權保障，同時亦兼有鼓勵代理教師取得專任教師資格，以提升地方教育品質之目的，目的洵屬正當，沒有違憲。