櫃買中心表示，牧東光電公司未於規定時限前公告申報113年第1季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告及財務報告附註揭露等相關事項，爰依資訊申報作業辦法之規定，對該公司處以違約金新台幣1萬元。