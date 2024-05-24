繼月前苗栗縣造橋鄉朝陽自然公園遭人傾倒建築事業廢棄物後，日前再度發生有不法人士利用深夜駕駛載運塑膠廢料，偷倒在造橋鄉朝陽村台13甲線道路旁偏僻農路，經當地住戶發現報請鄉公所處理，引起造橋鄉長徐連斌震怒，業已報警追查偷倒者身份將祭出重罰以儆效尤。

造橋鄉朝陽村台13甲線道路旁偏僻農路，21日晚上9點16分許，遭不法人士乘著夜色掩護，駕駛一輛灰色休旅車將大量塑膠廢料棄置路口，嫌犯還被錄到當場在路邊隨地便溺，簡直無法無天。

不法人士利用深夜駕駛載運塑膠廢料，偷倒在造橋鄉朝陽村台13甲線道路旁偏僻農路。（造橋鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

不法人士利用深夜駕駛載運塑膠廢料，偷倒在造橋鄉朝陽村台13甲線道路旁偏僻農路，造橋鄉長徐連斌及縣議員廖秀紅獲報趕往查看，鄉公所已掌握對象車輛。（造橋鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

當地住戶次日早上出門發現住家路口堆滿廢棄物，立刻向鄉公所通報，鄉公所派員稽查後，造橋鄉長徐連斌立刻請求造橋分駐所及附近居民協助，調閱相關監視器影片，目前已經掌握特定對象，將循線追查不法行為人到案處罰。

造橋鄉從去年底到今年初，多次被不肖人士傾倒了大量的營建廢棄物，所幸當地居民發現後，發揮愛鄉愛土精神，即時通報公所稽查，違法人士分別受到罰鍰或移送檢警處罰。

造橋鄉長徐連斌與縣議員廖秀紅日前獲報後立即親赴現場查察，強調公所及鄉民對於不法人士，在造橋鄉偏遠地區濫倒廢棄物，破壞環境行為，絕對是零容忍，一定追究到底。

徐連斌指出，亂丟廢棄物除了可依法處1200元至6000元罰鍰外，如果是亂丟事業廢棄物，則涉及刑事責任，依廢棄物清理法規定，可處１年以上、５年以下有期徒刑，同時得併科新台幣1500萬元以下罰金，且事後仍須負起環境復原的責任，請不肖人士切勿以身試法。