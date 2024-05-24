「2024高雄國際旅展」24~27日在高雄展覽館舉辦，高雄市農業局也在會場中設攤，推動「高雄一日農夫體驗趣」，邀請市民深入體驗農村生活及文化，同時支持在地農業發展，本次旅展推出四個特色遊程，包括「崙港社區小旅行-港後撈撈欸」、「一日農夫之圓富咖啡小達人體驗趣」、「2024 六年石斑童趣營」和「山茶故鄉x夏季之旅」，現場購買遊程還有贈送限量小禮，趕快把握機會來體驗高雄農村深度旅遊吧！

「高雄一日農夫體驗趣」引起許多人的興趣。（圖／高雄市農業局）

高雄市農業局自102年起推動「高雄一日農夫體驗趣」，配合農業部農村發展及水土保持署推動農村再生政策共同推動農村旅遊，增加農村收入及改善農村軟硬體，本次旅展推出的活動包含海線漁村到山城秘境4大遊程，永安區新港社區的「2024 六年石斑童趣營」是專為兒童設計的活動，通過有趣的遊戲和實際操作，讓小朋友學習石斑魚的養殖知識，還有塭邊小鐵人讓學童身穿青蛙裝，體驗漁夫的日常工作；阿蓮區崙港社區的「崙港社區小旅行-港後撈撈欸」將帶領民眾參觀社區古厝風情，介紹當地的歷史和文化，尋找並品嚐美味的沙鴨蛋，並體驗多肉植物轉盆DIY，享受園藝的樂趣；旗山區圓富社區「一日農夫之圓富咖啡小達人體驗趣」除了學習咖啡種植與製作過程外，還有手沖咖啡體驗及暢飲及木工手作DIY，愛好咖啡的民眾千萬不要錯過；六龜區新發社區「山茶故鄉x夏季之旅」將帶領民眾並體驗平埔文化，探索山茶的故鄉，參觀秘境茶園及品嘗新鮮茶葉，了解茶文化的深厚底蘊。

會展現場還有抽獎活動。（圖／高雄市農業局）

農業局張清榮局長表示，高雄擁有豐富的自然資源和多樣的農產品，高雄農村也一年比一年更加豐富有趣，「高雄一日農夫體驗趣」不僅能體驗農業生活，還能了解農業文化與生態環境，不僅促進了農村旅遊的發展，也為農村經濟注入新的活力，歡迎民眾參加本次旅展，了解高雄特有的農村風情與魅力。