高雄市鼓山區桃源里山區的野生獼猴眾多，在與農業局歷經半年的討論與規劃，於5月26日正式成立「桃源里獼猴巡守隊」，是高雄市首次由在地社區自主發起組織的獼猴巡守隊，主要向遊客宣導禁止餵食政策，希望透過減少餵食、增加獼猴對人類的警戒性，未來能慢慢減少獼猴下山等餵食與搶食的行為，降低人猴衝突。

鼓山區桃源里李慶賢里長召集熱心居民共19人組成「桃源里獼猴巡守隊」協助降低人猴衝突（圖片來源：高雄市農業局提供）

「桃源里獼猴巡守隊」成立當日邀請到屏東科技大學哺乳動物學專家裴家騏退休教授，對巡守隊成員進行相關知識與技能之教導。裴家騏教授表示，根據調查民眾對獼猴的態度，從正面評價到負面評價、人猴關係改變、人猴衝突的問題叢生，其最主要的原因就是人類餵食猴子所造成，他說，人類餵食猴子會讓猴子誤判情勢，將凡是有兩隻腳的動物，都視為食物供應器，因此會嘗試跟所有人類接觸、索食，要重塑人猴新文化，就是不要餵食，不要主動接觸猴子。

另為提升驅離滋擾性獼猴嚇阻力，在不傷及獼猴且不於獼猴身上留下顔色等考量下，巡守隊不使用漆彈槍與空氣槍，而改試用安全性較高的充電式水彈槍來巡護，藉由主動出擊維護桃源里的居住環境與安全。

屏東科技大學哺乳動物學專家裴家騏退休教授，對巡守隊成員進行相關知識與技能之教導（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局也針對桃源里李慶賢里長建議的餵食熱點，設計新穎的禁止餵食告示牌，以簡單清楚的視覺圖面取代舊有過多的文字資訊，化繁為簡讓告示宣導的辨識度提高、讓人更容易「記得住」，進一步深入理解達到防治與改善，從軟體、硬體上雙管齊下，期能對沉痾已久的人猴共存困境，打開新的一片窗。

裴家騏教授表示人猴衝突的問最主要的原因就是人類餵食猴子所造成（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市在101年即制定高雄市野生動物保育自治條例，禁止接觸及餵食獼猴，違反者將處新臺幣5千元至1萬元的罰鍰，同時設有檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法，經查證屬實並處以罰鍰者，檢舉人可依實收罰鍰金額百分之20獲得檢舉獎勵金。農業局再次呼籲民眾不要餵食獼猴，如果看到違規餵食行為，可進行蒐證向1999或農業局舉報。