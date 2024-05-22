台中市政府農業局21日與當地里長、民眾及專家到新田步道第2停車場會勘，雖未發現黑鳶行蹤，仍呼籲遊客勿隨意餵食野生動物，並與黑鳶保持安全距離。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市潭子區新田步道傳出猛禽黑鳶出沒，滋擾運動散步的民眾，據了解，有民眾在住家前庭院，被黑鳶急速俯衝而下攻擊抓傷手，有人頭戴帽子被黑鳶抓掉；台中市政府農業局21日與當地里長、民眾及專家到新田步道第2停車場會勘，雖未發現黑鳶行蹤，仍呼籲遊客勿隨意餵食野生動物，並與黑鳶保持安全距離。

農業局表示，黑鳶為本土種珍貴稀有保育類野生動物，屬於生態系頂端消費者，食性廣泛多元，不論死活的魚、蝦、麻雀、老鼠、昆蟲類等，都可是黑鳶眼中美食，是台灣唯一的食腐性猛禽，且有聚集成群的習性，現今主要族群分布基隆市與屏東縣。

專家指出，黑鳶展翅約160cm，牠們經常在黃昏夜棲前，有群聚盤旋行為，甚至會和夥伴在空中追逐、拋接樹枝取樂；根據了解，這隻「落單」的老鷹，疑似幼鳥時期曾被附近的人撿回家飼養，後來飛走，有目擊者看見牠會回來新田步道附近討食。

台中市野生動物保育學會表示，猛禽黑鳶又稱「老鷹」，是2級保育類野生動物也是生態系的指標物種，通常不會主動攻擊人，該地滋擾民眾的黑鳶僅1隻，就其行為模式研判應該是曾被飼養，才會出現親近人類行為，卻被誤解為攻擊行為。

農業局指出，據民眾觀察陳述，該處常見1隻黑鳶不定期出沒，曾發生數次叼走帽子或接近人，請當地民眾及登山健行遊客勿隨意餵食野生動物，並與黑鳶保持安全距離，若該野生動物有滋擾民眾情事，可進行柔性驅離。

農業局呼籲，為維護生物多樣性，野生動物應有其生活型態及棲息環境，切勿隨意獵捕、飼養或餵食保育類野生動物，違者依野生動物保育法第42條規定，可處1年以下有期徒刑或併科6萬元以上30萬元以下罰金。